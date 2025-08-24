La historia de México en los Mundiales está llena de nombres inolvidables para los aficionados, pero son pocos los que de verdad dejan huella, y no necesariamente por anotar una gran cantidad de goles, sino a veces por el liderazgo que aportan o por ciertos detalles puntuales.

En este caso, pocos dejaron una huella tan marcada como la de Luis Hernández. Quien tuvo su gran consagración en la Copa del Mundo de Francia 1998, torneo en el que se convirtió en el máximo goleador mexicano en una sola edición.

Luis “El Matador” Hernández - Foto: @elmatadorpr15 en Instagram

Francia 1998 fue la Copa del Mundo soñada para el Matador

Hernández llegó al Mundial en el mejor momento de su carrera, como figura en Boca Juniors y Tigres de la Liga MX, y con una gran racha en la Selección.

En tierras francesas no falló. En el debut contra Corea del Sur anotó un doblete en la remontada 3-1 del Tri. Días después, ante Países Bajos, marcó de nuevo en el empate 2-2 al 90' que clasificó a México a Octavos de final.

Pero su gol más recordado llegó en la fase de eliminación directa contra Alemania, el Matador aprovechó un centro y definió para adelantar al Tri 1-0. México rozó la hazaña, aunque finalmente los teutones remontaron 2-1.

Aunque también es muy recordado por la falla que tuvo tras meter el primer tanto, pues tuvo el 2-0 para México, que los colocaba prácticamente en Cuartos.

Matador Hernández tuvo el 2-0 contra Alemania en Francia 98 y despercudió una jugada son el marco abierto. Foto: Especial

Al final, con cuatro tantos en total, Hernández no solo se convirtió en el máximo anotador de México en esa edición, sino que todavía hoy comparte el título de goleador histórico del Tri en Copas del Mundo junto a Javier Hernández y Cuauhtémoc Blanco.

