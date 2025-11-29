Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el mapa futbolero mundial se reconfigura, sobre todo por el nuevo formato, que por primera vez, el torneo cuenta con 48 selecciones.

Varias selecciones vuelven a la Copa del Mundo tras años de ausencia, mientras otras aseguran su lugar en la historia. Este torneo promete una mezcla de potencia, sorpresa y nuevas historias.

¿Qué países regresarán al Mundial en 2026?

El cambio de formato abrió espacio para que equipos que llevaban tiempo fuera de la máxima cita mundialista regresaran a competir. Algunas de esas selecciones ya confirmadas:

• En África, naciones como Cabo Verde, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Sudá-África, Costa de Marfil, Senegal regresan con esperanzas de zafar grupos y pegar duro.

• De Asia llegaron selecciones como Irán, Japón, Corea del Sur, Australia, Jordania, Uzbekistán, mostrando que el continente sigue creciendo y quiere hacerse notar en Norteamérica.

• Desde Oceanía volverá Nueva Zelanda, quien tras varios ciclos ausente regresa a la Copa.

• Sudamérica también renovó su presencia: además de las cenizas de siempre —Brasil, Argentina, Uruguay— regresan selecciones como Colombia, Ecuador, Paraguay.

Para muchos de estos equipos, el boleto no sólo significa competir, sino representa una segunda oportunidad para demostrar que pueden pelear de tú a tú con selecciones que son potencias mundiales.

