En el Mundial de Brasil 2014, los cuartos de final entre Países Bajos y Costa Rica ofrecieron uno de los momentos más inesperados en la historia del futbol.

Con el partido empatado sin goles tras 120 minutos, el técnico Louis van Gaal tomó una decisión que sorprendió al mundo: sustituyó al arquero titular Jasper Cillessen por Tim Krul, un guardameta que no había jugado ni un solo minuto en el torneo.

Tim Krul, entonces portero del Newcastle United, entró al campo con una misión y confianza. Su presencia imponente bajo los tres palos y su actitud desafiante frente a los cobradores ticos marcaron el ritmo de la tanda.

Desde el primer penal, Krul mostró que no estaba ahí solo para cumplir, sino para convertirse en protagonista con dos atajadas decisivas, Krul detuvo los disparos de Bryan Ruiz y Michael Umaña, asegurando la victoria (4-3) para Países Bajos.

Más allá de las paradas, su estrategia psicológica —hablar con los rivales antes de cada cobro, moverse constantemente en la línea— fue clave para desestabilizar a los tiradores.

La decisión de Van Gaal fue tan arriesgada como brillante. Nunca antes en una Copa del Mundo se había hecho un cambio de arquero exclusivamente para los penales. Krul respondió con una actuación que lo convirtió en héroe nacional y en uno de los nombres más recordados del torneo.

Para Krul, aquel momento fue el punto más alto de su carrera internacional.

Luego de lo ocurrido en entrevistas posteriores, el arquero reveló que había estudiado a los cobradores costarricenses, lo que demuestra que su actuación no fue producto del azar, sino de estrategia y profesionalismo.