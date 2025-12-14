André-Pierre Gignac es sin discusión, uno de los futbolistas extranjeros más importantes en la historia del futbol mexicano. Sus goles, títulos (5) y liderazgo lo convirtieron en ídolo absoluto de Tigres.

Sin embargo, cuando se habla de su trayectoria internacional con Francia, hay un dato que suele sorprender: solo disputó una Copa del Mundo.

¿Qué Mundial disputó Gignac?

Gignac jugó un solo Mundial, y fue el de Sudáfrica 2010. A pesar de haber tenido una carrera larga y con picos muy altos de rendimiento, esa fue su única participación en una Copa del Mundo con la selección francesa.

En aquel torneo, Gignac llegó como parte de una generación francesa marcada por la polémica. 'Los Blues' tuvieron un Mundial para el olvido: eliminados en fase de grupos, conflictos internos en el vestidor y una ruptura evidente entre jugadores y cuerpo técnico. En ese contexto complicado, el referente de Tigres tuvo poca participación, disputó apenas algunos minutos y sin lograr consolidarse como titular.

Tras Sudáfrica 2010, Gignac volvió a ser considerado en algunas convocatorias, pero nunca regresó a una lista mundialista. Para Brasil 2014, Didier Deschamps apostó por otros delanteros, en Rusia 2018, Francia ya contaba con una generación dorada encabezada por Mbappé y Griezmann y para Catar 2022, Gignac ya estaba fuera del radar nacional.

Curiosamente, su mejor etapa como futbolista llegó después de su único Mundial, ya instalado en Tigres. En México, Gignac se convirtió en referente, multicampeón, goleador histórico del club y símbolo de una era. Sin embargo, no pudo trasladar lo hecho en tierras mexicanas a su selección nacional.

