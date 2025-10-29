A Cristiano Ronaldo solamente lo separan 50 goles para firmar una histórica cifra: 1000 anotaciones. Número que el futbolista de 40 años, en caso de no lesionarse, alcanzaría a finales del 2026.

De acuerdo a un análisis de ESPN, en un lapso de 13 meses alcanzó cincuenta goles. Cifra que cosecha el número que, en el presente, le acompaña: 950. Estadísticamente, necesitaría del mismo tiempo y entre 54 —o 64 partidos— con el Al-Nassr para concretar la hazaña.

El astro portugués alcanzó su anotación 950 después de que, en el pasado partido que Al-Nassr disputó contra Al-Nassr en la primera división del balompié de Arabia Saudita, sellara un gol en el minuto 88 del partido.

Por lo pronto, el próximo duelo de "CR7" en el Al-Nassr será el próximo sábado, 1 de noviembre, ante Al Feiha. Un encuentro que se dará después de que el equipo del futbolista portugués cayera (1-2) en los Octavos de Final de la Copa del Rey de Campeones ante Ittihad FC.

Lee también Kylian Mbappé se podría convertir en el máximo goleador de la historia de los Mundiales en 2026; ¿qué necesita para lograrlo?

Cristiano Ronaldo se lamenta tras la falla ante el guardameta irlandés Caoimhin Kelleher | FOTO: AFP

Lionel Messi, con la posibilidad de alcanzar los mil goles antes de retirarse

Así como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi podría alcanzar los 1000 goles antes de darle punto final a su carrera como futbolista profesional.

De momento, el astro argentino ha anotado 889 goles a lo largo de su carrera. Y recientemente, renovó contrato con el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), por lo que tendrá tiempo para seguir escribiendo historia y sellar la cifra de los mil tantos.

Lee también Javier Hernández fue rechazado como embajador de Guadalajara para el Mundial de 2026