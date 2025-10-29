A solamente lo separan 50 goles para firmar una histórica cifra: 1000 anotaciones. Número que el futbolista de 40 años, en caso de no lesionarse, alcanzaría a finales del 2026.

De acuerdo a un análisis de ESPN, en un lapso de 13 meses alcanzó cincuenta goles. Cifra que cosecha el número que, en el presente, le acompaña: 950. Estadísticamente, necesitaría del mismo tiempo y entre 54 —o 64 partidos— con el Al-Nassr para concretar la hazaña.

El astro portugués alcanzó su anotación 950 después de que, en el pasado partido que Al-Nassr disputó contra Al-Nassr en la primera división del balompié de Arabia Saudita, sellara un gol en el minuto 88 del partido.

Por lo pronto, el próximo duelo de "CR7" en el Al-Nassr será el próximo sábado, 1 de noviembre, ante Al Feiha. Un encuentro que se dará después de que el equipo del futbolista portugués cayera (1-2) en los Octavos de Final de la Copa del Rey de Campeones ante Ittihad FC.

Cristiano Ronaldo se lamenta tras la falla ante el guardameta irlandés Caoimhin Kelleher | FOTO: AFP
Lionel Messi, con la posibilidad de alcanzar los mil goles antes de retirarse

Así como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi podría alcanzar los 1000 goles antes de darle punto final a su carrera como futbolista profesional.

De momento, el astro argentino ha anotado 889 goles a lo largo de su carrera. Y recientemente, renovó contrato con el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), por lo que tendrá tiempo para seguir escribiendo historia y sellar la cifra de los mil tantos.

Lionel Messi durante las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 - Foto: AFP
