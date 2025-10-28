Javier Hernández, delantero de las Chivas, era uno de los contemplados por la ciudad de Guadalajara, para ser embajador de cara a la

Sin embargo, debido a los detalles extra cancha del exjugador de Manchester United y Real Madrid, esta posibilidad se habría caído para él.

Lee también

¿Qué pasó con Chicharito Hernández?

De acuerdo con información de Sports Illustrated México, desde el Comité Organizador del Mundial, se tenía contemplado a Hernández para ser embajador, aunque esto de descartó por los polémicos mensajes que emitió en los videos de sus redes sociales.

Javier Hernández durante la derrota de Chivas ante Toluca | FOTO: Imago7
Javier Hernández durante la derrota de Chivas ante Toluca | FOTO: Imago7

Y es que, estos comentarios del delantero, puntualmente en Instagram, fueron todo un tema de conversación debido a que fueron tachados de machistas, lo que generó que la imagen del entorno de Chicharito se viera manchada.

Con relación al tema de los demás embajadores, los exfutbolistas de Chivas, Carlos Salcido, Fernando Quirarte y Ramón Morales, fueron presentados como embajadores de Guadalajara para este Mundial, al igual que la clavadista mexicana Alejandra Orozco.

El comité organizador del estado de Jalisco presentó recientemente de manera oficial su plan de trabajo y organización para el Mundial 2026, y se autodenominaron como la 'sede más mexicana' para este torneo internacional, que está a siete meses de dar inicio.

Estos partidos del Mundial 2026 se jugarán en Guadalajara Foto: Especial
Estos partidos del Mundial 2026 se jugarán en Guadalajara Foto: Especial

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

¿Cuántos Mundiales podría jugar Gilberto Mora a lo largo de toda su carrera?

Las Figuras

¿Cuántos Mundiales podría jugar Gilberto Mora a lo largo de toda su carrera?
¿Cuántos partidos jugó Rafa Márquez en Copas del Mundo con la Selección Mexicana?

Las Figuras

¿Cuántos partidos jugó Rafa Márquez en Copas del Mundo con la Selección Mexicana?