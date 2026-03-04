Neymar Jr. se solidarizó este martes con el delantero del Real Madrid e integrante de la selección brasileña Rodrygo Goes por su grave lesión, y le pidió que se rodee de sus seres queridos y que cuide de su "cabeza".

"Ahora es el momento de poner a todos los que amas a tu alrededor", expresó el delantero del Santos sobre Rodrygo, al que se refirió como "heredero".

Con un emotivo mensaje en sus redes sociales, el astro brasileño recordó su propia experiencia con las lesiones de larga duración y le pidió al delantero de 25 años que se ocupe de su salud mental durante el proceso de recuperación

"Como dijiste, no te merecías pasar por esto justo ahora... pero quiénes somos nosotros para dudar de los planes de Dios. Hermano, fuerza, estoy seguro de que volverás volando. Te amo. De la misma forma que tu me apoyaste, yo estaré para ti", expresó Neymar, que compartió cancha con el joven atacante durante las eliminatorias sudamericanas y la Copa del Mundo de 2022.

Mensaje de Neymar a Rodrygo - Foto: @neymarjr en Instagram

El Real Madrid confirmó que el delantero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha en un partido contra el Getafe el lunes, por lo que se mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos hasta final de la presente temporada.

Además, se perderá integrar las filas de la selección brasileña que disputará la próxima Copa del Mundo y para la cual tenía altas probabilidades de ser convocado por el italiano Carlo Ancelotti, que además fue su entrenador en el club español.

El exdelantero del PSG declaró públicamente en varias oportunidades que ve en Rodrygo a su sucesor natural para heredar el dorsal "10" de la selección.

Las palabras de Rodrygo, después de sufrir su lesión

El brasileño Rodrygo Goes, futbolista del Real Madrid, quien sufrió frente al Getafe una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, según confirmaron este martes las pruebas médicas, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que, consideró, que "tal vez la vida ha sido un poco cruel" con él "últimamente".

“Incluso sin entender, confío en ti…", empieza su texto.

"Uno de los peores días de mi vida, cuánto temí siempre esta lesión... tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... no sé si merezco esto, pero ¿de qué puedo quejarme? Cuántas cosas maravillosas viví ya, que yo tampoco merecía", prosigue.

"Un gran obstáculo surgió en mi vida, en mi carrera, y que me impide hacer lo que yo más amo por un cierto tiempo. Estoy fuera el resto de la temporada con mi club y fuera de la Copa del Mundo con mi país, un sueño que todos saben cuánto significa para mí. Y sólo me queda ser fuerte, como siempre. Eso no es una novedad", continúa.

Rodrygo Goes estará de baja entre 10 y 12 meses, por lo que dice adiós a un 2026 en el que iba a disputar el Mundial de fútbol con Brasil.

