Neymar no viajará a Filadelfia con la selección brasileña para el segundo partido del Grupo C del Mundial 2026 contra Haití y se quedará en Nueva Jersey para estar listo para debutar, una vez superada su lesión en el gemelo.

"Neymar no viajará con la delegación a Filadelfia. Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación", informó la Confederación Brasileña de Futbol este jueves en un comunicado.

Neymar saluda a la afición durante un partido de la selección brasileña. FOTO: AFP

El miércoles, el 10 del Santos se ejercitó por primera vez al mismo ritmo que sus compañeros en el Columbia Park de Morristown, en el estado de Nueva Jersey, después de permanecer un mes de baja por una lesión muscular de grado dos en el gemelo derecho.

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El jugador del Santos de Brasil sí estuvo en el banquillo en el debut del equipo contra Marruecos en el estadio de Nueva Jersey. Sin embargo, en ningún momento calentó ya que aún estaba inmerso en su proceso de rehabilitación.

Sin embargo, para este segundo encuentro, que será en Filadelfia, 'Ney' se quedará en el hotel de concentración y afinará su estado físico en las instalaciones del Columbia Park, en el interior de Nueva Jersey.

La previsión ahora es que esté disponible para el último compromiso de la fase de grupos contra Escocia, el próximo miércoles, en Miami.

Neymar se lesionó el pasado 17 de mayo durante un partido del 'Brasileirão', un día antes de que el seleccionador Carlo Ancelotti pronunciase su nombre en la lista de 26 para la Copa del Mundo.

Neymar, de 34 años de edad, no juega con la absoluta desde el 17 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, en Montevideo.