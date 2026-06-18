La selección de Suiza brilló este jueves el duelo ante una exigente Bosnia y Herzegovina, que perdió el control del juego en la segunda parte, con un doblete de Johan Mamzambi y otros dos tantos de Rubén Vargas y Granit Xhaka, para un 4-1 que le otorgó a los helvéticos el liderato provisional del grupo B del Mundial 2026.

Suiza abrió bocado en Los Ángeles en el minuto 74, cuando un despeje de cabeza de la zaga cayó en los pies de Johan Manzambi, quien abrió el marcador tras una primera parte desesperante y con falta de definición.

El dominio suizo se consolidó en el tramo final del encuentro con la efectividad de sus piezas ofensivas en el área rival.

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En el minuto 84, Rubén Vargas, atacante del Sevilla, firmó el segundo gol tras definir con gran categoría ante la salida del arquero. La sentencia llegó en el minuto 90, cuando Manzambi apareció de nuevo para firmar su doblete tras una precisa asistencia del propio Vargas.

Bosnia logró maquillar el resultado en los minutos de reposición gracias a la insistencia de su frente de ataque. En el minuto 93, Ermin Mahmic aprovechó un parpadeo defensivo para marcar el único tanto de los suyos.

Selección de Suiza en festejo de gol, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP

Sin embargo, la guinda del pastel la proporcionó Granit Xhaka cuando se jugaba el minuto 96.

Los primeros compases en el Estadio de Los Ángeles se hicieron relativamente largos para ambos conjuntos, deviniendo en un juego muy parejo en el que no faltaron ocasiones de gol en ambas porterías.

Los cambios introducidos le sentaron bien al conjunto helvético en un momento donde el gol ya se hacía esperar sobre el terreno de juego. La recompensa, llegó en forma del primer gol tan solo un minuto después de los cambios.

Poco después del tanto inicial, la última línea de defensa bosnia se desmoronó por completo tras la expulsión de Tarik Muharemovic, una tarjeta roja que comprometió seriamente sus filas.

Esta superioridad numérica dejó a la selección de Suiza a las puertas de firmar el 2-0 definitivo en los minutos finales del choque, aunque más adelante, Vargas logró hacerlo posible.

Con este resultado, Suiza asume el liderato provisional, a la espera de lo que pase más tarde entre Canadá y Catar.