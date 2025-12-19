Santiago Giménez ha estado fuera de las canchas con el AC Milán debido a una lesión en el tobillo derecho que le impedía incorporarse a la órdenes de Massimiliano Allegri.

Por ende, el delantero de la Selección Mexicana se sometió a un desbridamiento artroscópico, ya que la molestia le impedía jugar de manera óptima.

Santiago Giménez atraviesa el pero momento de su carrera. Foto: Imago7

Luego de ser intervenido, el 'Bebote' publicó un par de fotos en sus redes sociales, y las acompañó con un mensaje alentador, que ilusiona a los fanáticos de cara a su recuperación.

¿Qué dijo Santiago Giménez sobre su operación en el tobillo?

"¡¡Todo salió muy bien!! Muchas gracias a todos por su apoyo, su cariño y sus mensajes", se lee en las primeras líneas de la publicación del delantero.

"Ahora toca recuperarme al 100% con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. ¡¡Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto!!".

Dentro de esta publicación, Giménez también compartió un versículo de la biblia. "Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas."

Pese a que las fotos en el hospital puedan apantallar a muchos, el mensaje que manda el canterano del Cruz Azul da esperanzas para creer que estará listo para volver a jugar con el Milán en la presente campaña, y estará a tiempo para jugar recuperado la Copa del Mundo de 2026.

