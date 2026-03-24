El próximo sábado 28 de marzo, después de años de remodelación, el estadio Banorte (antes Azteca) recibirá a en un duelo que marcará el inicio de una nueva era del recinto histórico.

Además de que también se recordará por la ausencia de Cristiano Ronaldo, que se perdió el encuentro por una lesión en los isquiotibiales sufrida con el Al Nassr.

Ahora, a unos pocos días del choque, se ha revelado la lista de los presuntos precios que tendrían los insumos en el nuevo estadio. Es decir, comidas y bebidas.

¿Cuánto gastarán en comida y bebidas los dueños de palcos en los estadios de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey? FOTO: Imago7 / Especiales
¿Cuánto gastarán en comida y bebidas los dueños de palcos en los estadios de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey? FOTO: Imago7 / Especiales

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Precios de la comida en el Estadio Azteca

Para degustar de algún Snack, Postre, o comida nacional e internacional, los costos en el menú van desde los 110 hasta los 280 pesos, es decir, entre los 6 y los 15 dólares.

Precios de comida en el estadio Azteca Foto: Capturas
Precios de comida en el estadio Azteca Foto: Capturas

Precios de las bebidas en el estadio Azteca

Para las bebidas en solitario, los costos van desde los 80 hasta los 190 pesos mexicanos. 

Aunado a eso, también ofrecerán paquetes especiales de bebidas, que arrancan desde los 1,200, hasta 6,800 pesos,

Esto de acuerdo con información revelada por una empresa que presuntamente es la responsable de los palcos en el renovado Estadio Banorte.

Precios de bebidas en el estadio Azteca Foto: Capturas
Precios de bebidas en el estadio Azteca Foto: Capturas
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