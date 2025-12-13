La fiesta del Mundial 2026 empieza antes de que ruede el balón oficialmente, y uno de los anuncios que ya prendió a la afición es un partido de leyendas entre México y Brasil en el renovado Estadio Banorte.

Este compromiso especial forma parte del calendario de actividades del Host City Ciudad de México rumbo a la Copa del Mundo y será una de las citas más esperadas por todos los que aman el futbol clásico y los nombres que hicieron historia.

¿Cuándo es el partido de leyendas entre Brasil y México?

Fecha confirmada: 18 de abril de 2026

Lugar: Estadio Azteca / Estadio Banorte — Ciudad de México

Rival: Leyendas de Brasil vs Leyendas de México

Horario: Aún no oficializado, pero se espera que se anuncie en los próximos meses.

El partido tendrá un componente especial, ya que no solo será un duelo de figuras icónicas del futbol, sino también una prueba para el Estadio Azteca ya remodelado de cara al Mundial.

El Estadio Azteca continúa con sus trabajos de remodelación para el Mundial 2026. Foto: Especial

Este evento llega semanas después de un amistoso especial entre México y Portugal que también servirá para evaluar el inmueble antes del torneo.

Aunque aún no se han confirmado oficialmente los nombres de los protagonistas, el duelo promete reunir a grandes exparticipantes de ambas selecciones, desde ofensivos legendarios hasta defensores que marcaron épocas.

Este enfrentamiento se suma a las múltiples actividades que la Ciudad de México prepara para la antesala del Mundial: exposiciones culturales, fan festivals en el Zócalo y experiencias relacionadas con la historia del futbol.

