Albergar una Copa del Mundo siempre te da un plus en distintos rubros: turismo, pasión, y la economía del lugar se va a la alza. México, será anfitrión del torneo por tercera vez en su historia, en tres sedes distintas.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, esta última se vio afectada por el calendario revelado por la FIFA, ya que no contará con ningún partido atractivo en fase de grupos.

¿Qué partidos del Mundial se jugarán en Monterrey?

El estadio BBVA, hogar de los Rayados de Monterrey, pese a ser uno de los recintos más nuevos que tiene el territorio mexicano, no contará con ninguna selección que sea potencia mundial, o que se perfile como candidato a poder ganar la Copa.

Ganador del Playoff B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs Túnez / Domingo 14 de junio

Túnez vs Japón / Sábado 20 de junio

Sudáfrica vs Corea del Sur / Miércoles 24 de junio

A diferencia de sedes como Guadalajara, que tendrá un emocionante duelo entre España y Uruguay, con jugadores como: Lamine Yamal, Pedri, Federico Valverde, Luis Suárez, Dani Olmo, Darwin Nuñez, entre otros.

