El furor por ver a la Selección Mexicana en su debut mundialista del 2026 ya se siente, y también se paga, y caro.

La reventa para el México vs Sudáfrica, partido inaugural del Tri en el Estadio Banorte, alcanzó cifras que rebasan cualquier lógica, los boletos “más baratos” rondan los 52 mil pesos, según la información en plataformas digitales como StubHub.

Jugadores de la Selección Mexicana posan previo al partido amistoso ante Paraguay. FOTO: Imago7

Precios para el partido inaugural del Mundial 2026

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, los precios en zona general, hasta la parte más alta del estadio, comienzan a partir de $52,000, mientras que las zonas más exclusivas del Coloso de Santa Úrsula se disparan hasta los 300 mil y 400 mil pesos por entrada.

Si bien la FIFA aún mantiene sus procesos oficiales para la venta regular y asignación de entradas, la reventa se movió con fuerza desde el anuncio del calendario y la confirmación de que México será anfitrión del duelo inaugural de su grupo.

El Estadio Banorte, cuya capacidad ronda los 83 mil espectadores tras sus adecuaciones recientes, se perfila para ser uno de los escenarios más buscados de la Copa del Mundo. Y aunque los precios oficiales no se han liberado en su totalidad, el comportamiento en plataformas externas ya refleja la expectativa histórica que rodea al debut del Tri.

¿Cuántos partidos del Mundial se jugarán en CDMX? Foto: Especial

Con el país jugando en casa y el ambiente mundialista encima, conseguir una entrada se ha convertido en un lujo reservado para pocos.

