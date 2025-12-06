Luego del Sorteo de la Copa del Mundo de 2026 este 5 de diciembre que definió a lo Grupos que tendrá el torneo, la FIFA reveló los horarios y sedes de los partidos que prometen miles de emociones.

Además de confirmar la hora de los compromisos de la Selección Mexicana, también se revelaron los duelos que se vivirán en Guadalajara y Monterrey.

¿Qué partidos del Mundial se jugarán en Guadalajara y Monterrey?

En Guadalajara:

11 de junio – Estadio Guadalajara* República de Corea vs Ganador del Playoff D de UEFA (Grupo A) (20:00 horas del centro de México)

18 de junio – Estadio Guadalajara* México vs República de Corea (segundo partido del Tricolor en la Fase de Grupos) (19:00 horas del centro de México)

23 de junio – Estadio Guadalajara* Colombia vs Ganador del Playoff Intercontinental 1, dentro del Grupo K (20:00 horas del centro de México)

26 de junio – Estadio Guadalajara* España vs Uruguay (18:00 horas del centro de México)

En Monterrey:

14 de junio – Estadio Monterrey* Ganador del Playoff B de UEFA vs Túnez (20:00 horas del centro de México)

20 de junio – Estadio Monterrey* Japón vs Túnez (20:00 horas del centro de México)

24 de junio – Estadio Monterrey* Sudáfrica vs República de Corea (cierre del Grupo A) (19:00 horas del centro de México)

