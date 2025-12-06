Luego del Sorteo de la Copa del Mundo de 2026 este 5 de diciembre que definió a lo Grupos que tendrá el torneo, la FIFA reveló los horarios y sedes de los partidos que prometen miles de emociones.

Además de confirmar, también se revelaron los duelos que se vivirán en Guadalajara y Monterrey.

Lee también

¿Qué partidos del Mundial se jugarán en Guadalajara y Monterrey?

En Guadalajara:

  • 11 de junio – Estadio Guadalajara* República de Corea vs Ganador del Playoff D de UEFA (Grupo A) (20:00 horas del centro de México)
  • 18 de junio – Estadio Guadalajara* México vs República de Corea (segundo partido del Tricolor en la Fase de Grupos) (19:00 horas del centro de México)
  • 23 de junio – Estadio Guadalajara* Colombia vs Ganador del Playoff Intercontinental 1, dentro del Grupo K (20:00 horas del centro de México)
  • 26 de junio – Estadio Guadalajara* España vs Uruguay (18:00 horas del centro de México)
Lamine Yamal con la Selección Española Foto: EFE
Lamine Yamal con la Selección Española Foto: EFE

En Monterrey:

  • 14 de junio – Estadio Monterrey* Ganador del Playoff B de UEFA vs Túnez (20:00 horas del centro de México)
  • 20 de junio – Estadio Monterrey* Japón vs Túnez (20:00 horas del centro de México)
  • 24 de junio – Estadio Monterrey* Sudáfrica vs República de Corea (cierre del Grupo A) (19:00 horas del centro de México)
La instalación del césped nuevo en el estadio BBVA está casi terminada | FOTO: @elraphy1
La instalación del césped nuevo en el estadio BBVA está casi terminada | FOTO: @elraphy1

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

¿Cuándo se enfrentarán Mbappé y Haaland en el Francia vs Noruega del Mundial 2026?

Actualidad Mundialista

¿Cuándo se enfrentarán Mbappé y Haaland en el Francia vs Noruega del Mundial 2026?
Mundial 2026: Así quedaron los Grupos del torneo; conoce los rivales de México en la Copa del Mundo

Actualidad Mundialista

Mundial 2026: Así quedaron los Grupos del torneo; conoce los rivales de México en la Copa del Mundo