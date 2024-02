Toluca cayó en su propia casa frente al Herediano de Costa Rica y quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup, fracaso que enfureció a la afición escarlata.

En un video que circula en redes sociales, se puede apreciar un cántico en contra del guardameta y capitán, Tiago Volpi, quien se retira de la cancha evidentemente molesto.

El Infierno está QUE ARDE 🔥



La afición del Toluca lanzó objetos a sus futbolistas tras la eliminación con Herediano en la #ChampionsCup. Volpi mostró su descontento 👿



📹 TUDN pic.twitter.com/dmzk1UnHM2 — TUDN USA (@TUDNUSA) February 16, 2024

Cuando parecía indicar que molestia era ante la reacción de su propia afición, el portero brasileño salió a dar la cara a través de redes sociales para aclarar que su enojo fue por el resultado.

“Me enteré por medios de comunicación y personas, que yo había insultado y tenido discusiones con la afición de Toluca. Con todo respeto, pero no voy a permitir que hablen cosas que no son verdades. Salgo molesto, pero por la eliminación. No entiendo por qué dicen que insulté a la afición”, explicó.

Por otra parte, Volpi afirmó que no ofrecerá disculpas por algo que le inventaron y mencionó que entiende el enojo de la afición.

“La gente me insultó, me abucheó, y salí molesto, pero no por eso. Al final no puedo hacer más que esto (el video), no puedo pedir disculpas por algo que no es real”.

