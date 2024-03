Desde hace unos torneos, uno de los mejores jugadores de Chivas es Alan Mozo, quien mejoró en sus labores defensivas, por lo que ahora es seguro a la hora de atacar y frenar a los rivales.

Sin embargo, pese a convertirse en uno de los mejores laterales derechos del futbol mexicano, no ha sido suficiente para ganarse un llamado de Jaime Lozano en la Selección Mexicana, lo que ha generado mucha controversia.

¿Por qué Lozano no convoca a Mozo?

El principal motivo por el que Alan Mozo no es llamado a la Selección Mexicana de cara al Final Four de la Concacaf no se debe a lo deportivo, sino a un tema personal con el entrenador del cuadro nacional.

En el Preolímpico de la Concacaf rumbo a Tokio 2020, el zaguero de los Pumas fue fundamental para conseguir el título y el boleto a la justa olímpica. No obstante, cuando el Jimmy nombró a los jugadores seguros para la competencia, el de Alan brillaba por su ausencia.

Eso generó molestia en el joven defensa, quien se paró y recriminó al Jimmy el porqué no lo tenía considerado, en una discusión que subió de tono y estuvo a punto de llegar los golpes.

¿Alan Mozo está vetado del Tri?

Luego de la pelea que tuvo con Jaime Lozano, Gerardo Martino se enteró y decidió ya no contemplar a Alan Mozo en la Mayor. Posteriormente, Jmmy tomó el cargo y, con el antecedente del pasado, ha optado por no llamar al lateral derecho de las Chivas.