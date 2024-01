Chivas está en busca de un delantero y aunque parece inminente el regreso del Chicharito Hernández, hubo otro futbolista que estuvo a punto de regresar al Rebaño Sagrado.

Alan Pulido, quien fuera el último campeón de goleo con el conjunto rojiblanco, reveló durante una entrevista con TUDN que estuvo muy cerca de regresar al Guadalajara, y que incluso hubo pláticas pero al final se decidió por quedarse en la MLS.

"Sí estuve muy cerca, estuve en pláticas, pero al final no se llegó a nada, yo venía saliendo de mi lesión y ahora renové con Kansas, me ofrecieron tres años y esa fue la clave para tener una estabilidad en el futbol y obviamente un tema que me sentí, como protegido por ellos, que apostaron y en mi operación estuvieron ahí, fue un tema de agradecimiento".

Por otro lado, ‘Puligol’ ve con buenos ojos el regreso de Javier Hernández al conjunto tapatío y aseguró que no sólo puede aportar al equipo, sino a todo el futbol mexicano.

"Me gusta, sabemos todo lo que puede aportar, no solo a Chivas sino al fútbol mexicano, es un jugador con gran trayectoria, gran experiencia y si algo ha carecido Chivas en los últimos años es de un 9", señaló.

