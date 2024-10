Roberto Alvarado se ha consolidado como el mejor jugador de Chivas, por lo que constantemente la prensa lo alaba por las actuaciones que tiene. Sin embargo, la semana pasada no se habló de otra cosa que no fuera del Piojo, pero no por algo positivo o que tuviera que ver con el futbol.

El atacante del Guadalajara lanzó un cohetón a la sala de prensa de Verde Valle, por lo que los reporteros que estaba en plena conferencia resultaron aturdidos y un camarógrafo fue herido en el rostro. El Piojo Alvarado ofreció disculpas, pero recibió infinidad de críticas y hasta insultos en los medios de comunicación y redes sociales.

¿Cómo se burló Alexis Vega del Piojo Alvarado?

Luego de que se le ocurrió lanzar un petardo a los reporteros que estaban en las instalaciones de Chivas, el Piojo Alvarado se hizo acreedor a infinidad de insultos y críticas por su acción.

Y es que pese a que ofreció disculpas a los periodistas, muchos esperaban que la Liga MX o el Guadalajara lo castigaran de manera severa, aunque no fue así y el jugador pudo jugar sin problemas el Clásico Tapatío.

Estos son los fragmentos que dejó el cohetón que lanzó el Piojo Alvarado contra la prensa. Foto: Especial

Sin embargo, entre sus compañeros las burlas no se han hecho esperar, sobre todo ahora que está concentrado en la Selección Mexicana, donde se reencontró con Alexis Vega, quien le puso un nuevo apodo.

En redes sociales, Vega y Alvarado realizaron una transmisión en el reconocimiento de cancha del Estadio Cuauhtémoc, donde se enfrentarán al Valencia esta noche. El Gru Vega no desaprovechó la oportunidad de mofarse del Piojo.

Mientras leían comentarios de los aficionados que estaban observando el en vivo, Alexis Vega presentó el nuevo podo de su excompañero en Chivas: “Aquí con mi hermano el Piojo el ‘Dinamita’ Alvarado”, generando la risa del atacante del Guadalajara.

¿Javier Aguirre regañó al Piojo Alvarado?

Pese a que no tuvo castigo en Chivas ni por parte de la Liga MX, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, reveló que sí regañó al Piojo Alvarado por agredir a los reporteros con un cohetón.

“Al otro día de lo sucedido hablé con Roberto (Alvarado). Al margen de lo que le haya dicho su equipo, la Federación tiene un plan 365, ser seleccionados 24/7", comentó en conferencia.