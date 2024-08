Aunque han sido pocas, América tuvo otra noche de pena bajo el mando de André Jardine. Esta vez tras la derrota (0-1) frente al Puebla en el estadio Ciudad de los Deportes.

Sin embargo, Álvaro Fidalgo, jugador de las Águilas del América, pide que nadie se "baje del barco" luego de la derrota contra la Franja y la reciente eliminación en Leagues Cup.

"Que nadie se baje de este barco porque venimos en un buen año, con buena dinámica, es verdad que tuvimos algunos tropiezos, nos eliminan y hoy pierdes, pero bueno así es esto y sí estamos muy jodidos. Sabemos que hoy no estuvimos a la altura y no podemos perder este partido. El sábado hay un clásico y vamos por ello", aseveró el español.

El volante del América aceptó que el equipo está tocado luego de quedar fuera de la Leagues Cup, frente al Colorado Rapids, pero saben que deben mejorar cuando los equipos se encierran.

¡Puro CAMOTE Power! 😎



🎽Así fue el tanto con el que el Puebla abrió el marcador gracias a Raúl Castillo, quien anotó su primer gol en #LigaBBVAMX



¿Se llevará los 3️⃣ puntos La Franja?@ClubAmerica 0-1 @ClubPueblaMX pic.twitter.com/GQmV6W1gdQ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 25, 2024

"Seguimos todavía un poco tocados del otro día de la eliminación, lo de hoy fue duro para nosotros, porque generamos muchas ocasiones y no entraron, nos hicieron un gol en un centro desde 3/4 de cancha, hay cosas que tenemos que corregir todos y mejorar, tenemos que aprender de hoy porque los equipos también nos están esperando atrás", agregó.

Esperan el Clásico contra Cruz Azul

El español Álvaro Fidalgo lanzó un fuerte mensaje de cara al Clásico Joven contra Cruz Azul, el próximo sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

"No hemos hecho las cosas bien, pero es un clásico y en los clásicos se deja todo. Da igual como vengan los equipos, será difícil para cualquiera de los dos, todos se dejan la vida y esperemos que sea un grandísimo partido contra Cruz Azul", declaró tras la caída frente a Puebla.

La derrota contra La Franja es algo que el América no se puede permitir nuevamente y así lo asegura Fidalgo, quien confesó el deseo del grupo por revertir la situación.

"Tenemos que dar un golpe encima de la mesa y sacar el carácter. No podemos permitirnos otra noche como la de hoy o como la del otro día, todos sabemos y estamos en el mismo pensamiento de qué no se puede repetir lo de hoy otra vez si queremos ir a la Liguilla. Así que no hay tiempo para lamentarse, hay que trabajar como cabrones y levantarnos que no hay más", concluyó.