Álvaro Fidalgo explica por qué decidió tatuarse un águila: “El América me marcó para siempre”

El idilio de Álvaro Fidalgo con la afición del América es cada vez más fuerte y después de coronarse en el Apertura 2023, el español reafirmó ese cariño por las Águilas.

El volante de los azulcrema presumió en sus redes sociales un tatuaje en su antebrazo derecho, en el que aparece un águila junto a la fecha 17/12/23, día en el que conquistaron su título 14.

En entrevista con el Club América, Álvaro Fidalgo explicó el porqué se tatuó algo alusivo al América y su último campeonato de Liga MX.

“Es algo muy sencillo. La fecha del título… Mi primera idea era poner el águila con la copa, pero no quería un tatuaje muy grande. No soy fan de los tatuajes, al menos antes de este”, declaró para Red Águila.

“Era mi primer título, la 14 se hizo esperar mucho tiempo, entrené muy fuerte, pasé momentos jodidos para llegar a ella y fue, al fin lo conseguimos y había que inmortalizarla con la fecha”, agregó.

Fidalgo llegó al América en 2021 y desde entonces, el romance del ‘Maguito’ junto al club ha crecido a pesar de los momentos duros y eliminaciones complicadas. Situación que lo motivó aún más a tatuarse algo de los emplumados.

“El águila porque el América me marcó para siempre y bueno, va a ser algo que esté conmigo para siempre. Esté o no en unos años, el camino que me toque tomar… América es el club más importante que me ha tocado en la carrera porque me llegó en el momento sí o sí clave. Tanto afición, compañeros, club me marcaron para siempre”, concluyó.