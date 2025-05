En tiempos donde la Selección Mexicana ha sido "reforzada" por jugadores naturalizados, el nombre de Álvaro Fidalgo se ha puesto en el radar como el indicado para tener una oportunidad en el Tri. Sin embargo, el futbolista de origen español habló al respecto y confesó que aún no se ve defendiendo la camiseta nacional.

En entrevista con ESPN, el mediocampista del América habló sobre la posibilidad de ser convocado al Tri.

"No lo sé, porque no sé exactamente cómo van a ser estos meses. Al final tengo un contrato de un año. Siempre lo digo, es un tema muy complicado, que no sé exactamente cómo está. Hay un seleccionador que a lo mejor no le gusto. No sé qué va a ser de mí a corto plazo, no sé qué va a ser de mí a largo plazo, entonces es complicado" declaró.

"La verdad, a día de hoy, si tú me dices 'ya lo proyectaste, ya lo pensaste' y eso, la verdad no. Soy una persona que le gusta mucho todo en el presente, lo que pase ahora mismo, y no, no llegué a pensar eso, te mentiría si te dijera que sí, así que no es una cosa que me haya proyectado. Si me veo o no, en parte es una falta de respeto porque hay muchos jugadores buenos en mi posición, muchos mexicanos de gran nivel" agregó.

Finalmente, destacó el nivel de varios colegas de la Liga MX que merecen su lugar en la Selección.

"Ahora mismo, por ejemplo, de 5 vienen haciendo las cosas muy bien, tanto Edson, Lira, Isra (Reyes) te puede jugar de lateral derecho, de central, de contención. Ochos hay, está el Chiquito Sánchez, está Luis Chávez, está Charly (Rodríguez), está Marcel Ruiz, viene Elías Montiel que es un joven muy, muy bueno. De 10 puedes usar a Juli (Quiñones), tienes a Orbelín (Pineda), tienes a (Luis) Romo, que puede jugar de 8, de 5, de 10. Creo que hay grandísimos jugadores, entonces creo que también es una falta de respeto, así que no" concluyó.

