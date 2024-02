La sorpresiva derrota del América ante el Real Estelí de Nicaragua en la Concachampions sigue ocasionando críticas y esta vez fue el mismísimo Álvaro Morales quien estalló contra las Águilas, asegurando que están en crisis.

“El América está en crisis, son tres partidos consecutivos que no ganan, que no pudo imponerse a la expulsión de Richard Sánchez mal habida contra Necaxa, que no pudo imponerse al arbitraje de César Rayamos contra Monterrey y Chivander en el VAR”.

El comentarista de ESPN señaló que si bien las Águilas no fueron ‘soberbias’, cometieron ‘errores y estupideces de muchachos” que no pueden ser solapados.

En los últimos tres partidos, el conjunto de André Jardine no ha conocido la victoria, ya que suma dos empates y una derrota, está última ante el conjunto nicaragüense.

