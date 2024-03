Esta tarde en Futbol Picante, un encontronazo entre Álvaro Morales y Ricardo Ferretti marcó la noticia, luego de que el exdirector técnico de Tigres, Pumas, Cruz Azul, Chivas, Toluca, Morelia y Selección Mexicana expresara que América no debía contratar a Julián Quiñones, actual figura del equipo y pilar del campeonato en diciembre pasado.

Al debatir sobre la salida de Jonathan 'Cabecita' Rodríguez, 'Tuca' Ferretti aseguró que las Águilas tenían un jugador de las mismas características en Jonathan Rodríguez, por lo que el uruguayo debía ser el titular y podían prescindir de la contratación de Quiñones.

¿Qué dijo el 'Tuca' sobre Julián Quiñones en América?

Durante el debate, Álvaro Morales cuestionó al Tuca sobre la salida de Jonathan Rodríguez, preguntándole si 'Cabecita' tenía que ser titular indiscutible en América, y el exdirector técnico sorprendió con su pregunta.

"Sí (debió ser titular) y no hubieran contratado a Julián (Quiñones). Porque el 'Cabecita' y Quiñones cumplen con la misma función, nada más con una diferencia, en que cumplen con la misma función. Nada más con una diferencia, que Julián tiene más sacrificio hacia atrás que 'Cabecita' y por esa razón su entrenador lo prefiere", expresó Ferretti.

¿Álvaro Morales atacó al Tuca en Futbol Picante?

Morales recriminó a Ferretti, asegurando que Ferretti busca atacar al América al mencionar que Quiñones no debía llegar a Coapa, acusándolo de querer perjudicar al cuadro azulcrema.

"¿Cómo que no a Quiñones? ¿Cómo reaccionas tú a que diga que América no hubiera contratado a Quiñones? ¿No te parece una maldad del señor? Es maquiavélico. No se hubiera llevado a Quiñones. 'Cabecita' no baja tanto, pero sí", expresó Morales.