Este lunes, un analista de TUDN regaló una calurosa discusión con un fanático en redes sociales, donde se defendió tras una crítica fuerte de un aficionado que le cuestionaba su trayectoria en el futbol mexicano, y que provocó una dura reacción.

Se trata de Damián 'Ruso' Zamogliny, exjugador de equipos como Tecos de Guadalajara o Puebla, que actualmente es analista y comentarista de futbol en TUDN; sin embargo, recibe duras críticas por sus análisis.

¿Por qué se peleó 'Ruso' Zamogilny con aficionado en Twitter?

Ahora, se enfrascó en una discusión dura con un aficionado, respondiendo con groserías, luego de que el aficionado le cuestionara sobre su desempeño en el futbol después del retiro, como preparador físico o director técnico.

"Podemos hablar del porque no tienes trabajo en un club, preparador físico, no se, algo que hayas aprendido bien y lo enseñes", le cuestionó el usuario.

Ante esto, Zamogilny se calentó y explotó fuertemente contra el aficionado, pidiéndole que no solamente se hable de él y de su trayectoria.

"¿A huevo tengo que trabajar en un club? Ahí solo tengo la experiencia en Puebla, aunque me han ofrecido dos proyectos que no tomé porque quería ir al mundial de Qatar con TUDN. Yo no soy preparador físico, estudié la carrera de DT, hice un par de diplomados en psicología del deporte, uno de videoanálisis aplicado al fútbol y otros complementos como el MINAF más enfocado al área directiva aunque no me atrae tanto.

Me he preparado y quiero seguir sumando cosas. También te digo para tu tranquilidad que no soy perfecto, sé algunas cosas de fútbol y otras no las domino. ¿Seguimos hablando de mi? Algo más que quieras saber?", redactó en Twitter.