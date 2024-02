El conductor de ESPN, Álvaro Morales, ha aprovechado que Chivas y América disputarán tres ediciones casi consecutivas del Clásico Nacional, para lanzar un contundente mensaje al Rebaño Sagrado.

Chivas y América se enfrentarán en la Jornada 12 del Clausura 2024 el 16 de marzo; sin embargo, previo a este enfrentamiento, rojiblancos y azulcremas se verán las caras en los Octavos de Final de la Concachampions, en serie a ida y vuelta que arranca el 6 de marzo y concluye el 13 del mismo mes.

¿Qué advertencia hizo Álvaro Morales a las Chivas por los tres partidos ante América?

Por eso, Morales ha indicado que en ese lapso de 10 días de enfrentamientos entre los dos equipos más populares del país, América le pasará por encima al Rebaño.

"América destrozará a Chivas. 10 goles en tres partidos le meterá", expresó Morales en Twitter.

¿Qué dijo Álvaro Morales de la derrota de Chivas ante Necaxa?

El conductor de Futbol Picante, luego de aseverar lo anterior en Twitter, aprovechó la gran derrota de Chivas ante Necaxa para criticar de forma durísima a Antonio Briseño.

"Ayer Necaxa pudo ganar por más goles. Para todos aquellos que me dicen que el 'Pollo' Briseño es un gran fildeador no le pudo hacer nada en ofensiva a Alexis. En el gol no marca a su referencia. Es uno de los peores defensas en la historia del futbol. Chivas es una calamidad", expresó Morales.