El América viene de sufrir una humillante goleada contra Tigres y hay quienes creen que la época dorada de las Águilas bajo las órdenes de André Jardine, llegó a su fin. Para colmo, el estratega brasileño reveló su sueño de dirigir en España y Álvaro Morales, fiel a su estilo polémico, le dejó un mensaje bastante directo.

En una edición de Generación F, en ESPN, el 'Brujo' miró a las cámaras y le habló a Jardine, exigiendo su salida del conjunto de Coapa.

"Señor Jardine, este mensaje es para usted. Yo le deseo el bien, usted es un histórico, se le tiene cariño, se le respeta, pero ya no le está dando, hasta usted ya se nota que se quiere ir", comenzó en su discurso Morales antes de poner el fragmento de la entrevista en la que el estratega del América confesó su deseo de salir del país.

En dicha entrevista, Jardine mencionó que "siempre fui un amante del futbol español, me encanta LaLiga, acompaño siempre con mucho cariño y atención y tengo ganas de salir de México, un proximo paso por qué no, satisfacer este objetivo que tengo y ganas de conocer la liga".

Después de mostrar esa declaración, Álvaro Morales exigió su salida.

"Eso es antes del partido de Tigres, ahorita señor Jardine, que tenga más ganas, cumpla su sueño de irse a España y váyase. Le voy a decir una cosa: después, si en algún momento América vuelve a meterse en un bache, no dude que yo lo voy a llamar y pedir, simplemente hoy usted necesita un descanso, se le nota desesperado en la banca y usted lo acaba de decir, ya quiere irse de México", concluyó.

