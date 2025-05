Llegar a la Final le costó al América, literalmente, sangre, sudor y lágrimas. El Clausura 2025 quedará guardado en el Nido como el torneo de las incontables lesiones e interminables obstáculos.

Sin embargo, Ángel Villacampa y sus dirigidas están en su quinta final desde su arribo a Coapa y buscarán que está sí sea la buena para las azulcremas.

"Después de tantas lesiones que hemos tenido había de dos, llorar y poner excusas o secarnos las lágrimas e ir al frente. Eso hicieron las jugadoras, se secaron la sangre, las lágrimas y sacaron el futbol, eso me hace sentir muy orgulloso del equipo", aseveró el timonel español en el Día de Medios.

Finalizaron líderes, vencieron con autoridad a FC Juárez en los Cuartos de Final, en Semifinales se impusieron al Guadalajara y esta noche disputarán una Final más en el Estadio Hidalgo.

"Me siento orgulloso del equipo porque en las dificultades crecieron, se unieron y esos valores como equipo son difíciles de batir, espero que tengan su premio porque siento que se lo merecen", apuntó Villacampa.

Perder una Final más sería sumamente doloroso para Ángel y las azulcrema, pero el timonel español lo tiene claro: para perder, hay que estar.

"Cando hablamos con las jugadoras, nosotras sentimos que la Final no la pierde el equipo que no la juega, es inevitable pensarlo así, para perder una final hay que estar en ella. Hay equipos que se quedan fuera incluso sin perder y lo único que hemos focalizado no es en torneos anteriores, es en el futbol, el aquí y ahora", concluyó.

Desde el Apertura 2022, América ha estado en cuatro de cinco Finales, lamentablemente para las de Coapa, sólo han podido coronarse en una. Hoy comienza un capítulo más para revertir la historia.