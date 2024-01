La afición de las Chivas está más que feliz, ya que luego de muchos días de incertidumbre, por fin se hizo el anuncio oficial de la incorporación de Javier ‘Chicharito’ Hernández al Guadalajara para este Clausura 2024.

Y la noticia no sólo conmocionó a la ‘nación chiva’, sino a todo el futbol mexicano, ya que no se habla de otra cosa que no sea el fichaje del exdelantero del Mancher United y Real Madrid con el Rebaño Sagrado.

¿Cómo se burló América de las Chivas?

Pese a que el América es el actual campeón de las Liga MX luego de coronarse en el Clausura 2023, la realidad es que ha pasado a segundo plano, ya que de lo único que se habla es de Chivas y su fichaje bomba de Chicharito Hernández.

Es por eso que desde Coapa se encargaron que arruinar la fiesta del acérrimo rival, porque con una sutil, pero certera publicación en redes sociales, echaron a perder la euforia de la celebración de los aficionados del chiverío.

La catorce de los Gonzalos segundones / La 14 del más grande de México y CONCACAF 💙💛🦅🏆@ClubAmerica #HO14CAMPEONES #SomosAmérica pic.twitter.com/KT3kBWwnmd — 🇲🇽Transeúnte🦅💙💛14🏆 (@eltranseuntemx) January 24, 2024

En el posteo (idéntico al que realizó Chivas), las Águilas hicieron referencia a que mientras en el Guadalajara festejan que el ‘14’ regresa a casa, ellos también tienen 14 motivos (trofeos de Liga) para celebrar, algo que fue ampliamente aplaudido por la fanaticada azulcrema.