Ricardo Peláez aún no cumple una semana de haber regresado a ESPN y ya regaló la primera escena viral, luego de arremeter con todo contra Álvaro Morales en el programa de Futbol Picante de este martes, algo que el hijo de José Ramón Fernández ha festejado.

Mientras se debatía el tema de Javier Hernández y su regreso a Chivas, Peláez tomó la palabra y expresó: "Te voy a dar una explicación porque éste (señalando a Morales) no conoce, él habla y dice cualquier estupidez a cualquier hora. Tú estás en tu personaje, traes pinches hojas e investigación y las madres. Las estoy señalando para que vean ustedes al farsante éste".

Algo que el hijo de José Ramón Fernández, Juan Pablo, festejó en redes, redactando: "Sopas, grande Ricardo Peláez, qué bueno que no te deja, porque le tienen pavor los demás; empezando por los ejecutivos. Abrazos".

😂😂😂, sopas, jajaja, grande @RPELAEZ9, qué bueno que no te dejas, porque le tienen pavor los demás; empezando por los ejecutivos. Abrazos. https://t.co/e9ATB8yCW5 — Juan Pablo Fernández🙋🏻‍♂️ (@JuanPabloFdz) January 24, 2024

Además, en los comentarios recalcó que los ejecutivos de ESPN le tienen miedo a Álvaro Morales, asegurando que miles de personas han dejado de ver ESPN por él, pero no toman en cuenta las opiniones respecto al polémico conductor.

Por último, contestó un comentario donde un usuario le asegura que hasta José Ramón le tiene pavor a Álvaro, a lo que Juan Pablo contestó: "Te equivocas,no mientas por convivir, lo ha dejado callado varias veces. Al revés, cuando han estado juntos, Alvarito está como sedita, no grita, no hace aspavientos, no se encima, deja hablar, en fin, se caga todito".