André Jardine asegura que este es el América que quiere ver tras goleada ante San Luis

André Jardine no perdió la calma luego de la imponente victoria (0-5) del América frente al Atlético de San Luis en la Ida de las Semifinales del Apertura 2023.

El técnico de las Águilas pidió calma y esperar el resultado del sábado para ahora sí poder hablar de una hipotética final ante Tigres o Pumas, los otros semifinalistas.

“No es la forma en que pensamos, sí en hacer nuestro mejor juego posible cada partido. Todos merecen el máximo respeto y así lo haremos el siguiente partido. Buscamos nuestra mejor versión, seguir humildes, desarrollando a nuestro equipo como lo estamos haciendo”, declaró.

Leer también David Faitelson asegura que fue el mismo San Luis quien ayudó al América

Sin embargo, el brasileño sí reconoció que el América que se presentó en el Estadio Alfonso Lastras es el que quiere ver siempre.

“En este torneo fue la mejor actuación nuestra, un gran trabajo defensivo. San Luis es un equipo que juega bien, tiene a sus delanteros, jugadores peligrosos, me gustó el trabajo defensivo. Con pelota fuimos un equipo solidario. Este es el América que quiero ver y de aquí para arriba”, aseveró.





Fan de Henry Martín





El técnico André Jardine elogió de gran manera a su capitán, Henry Martín, quien ya suma cuatro anotaciones y una asistencia en los tres partidos que van de esta Liguilla.

“Hablar de Henry (Martín) es fácil. Soy un fan suyo porque como jugador es un delantero mortal, con una conexión con el gol muy grande. Lo que más me encanta es la forma solidaria en la que juega, no busca la gloria personal, juega para el equipo y eso no es fácil de encontrar en un delantero. Es un gran líder, un gran capitán, representa los valores en los que creo. No podría encontrar un capitán mejor que Henry. Es un ídolo, donde vamos la afición lo quiere mucho y ojalá lo vea levantando la 14 porque es un jugador que merece mucho”, concluyó.

Leer también América atropelló al San Luis y estos son los mejores memes de la Semifinal