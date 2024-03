Andrés Guardado niega veto del Chicharito Hernández en Selección Mexicana: “Es mentira”

Andrés Guardado hizo estallar las redes sociales con sus declaraciones en una entrevista con David Faitelson.

El excapitán de la Selección Mexicana decidió hablar sobre distintos temas, incluido uno de los más polémicos en los últimos años: el posible veto de Javier Hernández.

El Chicharito dejó de ser convocado por Gerardo Martino luego de una supuesta indisciplina que cometió durante una concentración con el Tricolor; sin embargo, la situación nunca fue aclarado y, hasta la fecha, sigue siendo una incógnita.

Lee También Tuca Ferretti sale en defensa del Chicharito Hernández: “Es inteligente, profesional y humilde”

En su nuevo programa, Faitelson Sin Censura, el periodista deportivo no dejó pasar la oportunidad de cuestionar a El Principito sobre dicha problemática.

El cinco veces mundialista con México aseguró que no tiene “ni idea” de lo que sucedió entre el máximo goleador en la historia del combinado nacional y el Tata.

“Lo que yo te puedo decir es que como se vendía que, supuestamente, había dos grupos y que el grupo de Ochoa, Guardado, Herrera y Moreno no lo quería es totalmente mentira”, sentenció.

Lee También Periodista de ESPN se burla del Chicharito Hernández: “Es una mezcla entre Charles Chaplin y Cantinflas”

El excapitán tricolor señaló que “alguien mal interpretó” la situación porque nunca tuvo un problema personal con el Chicharito Hernández y reveló que él mismo platicó con Gerardo Martino para que lo convocara.

“El tema de que decían que no venía a la Selección porque nosotros decíamos que no queríamos que viniera [no es cierto]. Yo fui a hablar con el Tata personalmente: quiero decirte que si no quieres llamar a Javier porque piensas que el grupo no lo va a aceptar o porque no lo queremos, olvídate, eso es tema de afuera; si viene Javier, estamos encantados”, compartió.