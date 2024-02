La semana anterior el Real Estelí venció en Nicaragua 2-1 al América en duelo de la Concachampions, algo que dejó en el equipo azulcrema "sed de revancha".

"Es futbol, estás expuesto a todo, el Estelí tuvo las oportunidades que tuvo, a mí me deja esa inquietud de resolver, lo dije, lo único que tenemos es sed de revancha", apuntó Luis Ángel Malagón, portero americanista.

El también guardameta de la Selección Mexicana aseguró que la derrota en Centroamérica les dejó muchas enseñanzas, pero en la vuelta se verá en la cancha el ADN de Coapa.

"Dejó muchas (enseñanzas), creo que no esperábamos la intensidad que el equipo presentó, al final del día, creo que lo señaló Cáceres, solemos tener buenos partidos y hay uno en el que las cosas no salen, cerramos filas, dijimos que no puede pasar esto" destacó Malagón en conferencia de prensa.

"Me pasó en Morelia, ganamos la semifinal y dijo Bruno Valdez que eran el América. El ADN del América es así, el espíritu, las ganas de trascender, lo que nos dice el profe, es algo que nos mueve", sentenció.

El partido se disputará en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, luego de que en días pasados el Estadio Azteca fue sede de conciertos de Karol G.

Sobre jugar en el Azulgrana, Luis Ángel se mostró contento e incluso dijo que es especial por ser también aficionado de los toros y pasar por el túnel que conecta la plaza con el estadio.

"Es mi primera vez acá, nunca me tocó jugar aquí, es conocer el estadio, es significativo, me gustan los toros, pasar por el pasillo, llegar a la cancha, incluye muchos temas, es como aficionado ver un campo, ya con la mente pensando en el día de mañana, lo único queremos es remontar", finalizó.