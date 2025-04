América y Cruz Azul se enfrentarán en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF 2025, en un duelo cargado de historia y rivalidad. Sin embargo, en el entorno azulcrema rechazan cualquier etiqueta de favorito, siempre respetan a los rivales y más a un equipo como la Máquina.

Brian Rodríguez, delantero de las Águilas, dejó claro que, pese a su gran momento en la Liga MX, no se sienten por encima de su rival: “Creo que sentirnos favoritos no va con nuestro estilo ni esencia, lo hemos demostrado hasta en liga, hay que respetar a cualquier equipo, lo venimos haciendo muy bien no hay que dejarse por lo que hacemos en la liga”.

Brian Rodríguez confiesa que no se sienten favoritos ante Cruz Azul, tomarán el partido con mucha mediera: "Sentirnos favoritos no va con nuestro estilo ni esencia, lo hemos demostrado hasta en liga, hay que respetar a cualquier equipo" 🦅

El atacante uruguayo, en conferencia de prensa, resaltó que, aunque algunos los vean como el equipo a vencer, la clave será la actitud con la que encaren el partido. “Pasamos por el Clásico Nacional, y a varias personas les puede parecer que somos favoritos, pero vamos con humildad. Debemos respetar a Cruz Azul”.

A pesar de la ausencia de Henry Martín, Rodríguez confía en que el plantel azulcrema está listo para encarar el reto, a pesar de ausencias, resaltó que todos están listos: “Si bien hemos rotado muchas veces, mis compañeros están listos para partidos como los de mañana, el que entre lo hace de la mejor manera, no solo en la delantera, también en la defensa. Es una lástima que Henry no esté con nosotros, ojalá se recupere pronto”.

El Clásico Joven promete intensidad y emoción, con dos equipos que llegan en gran momento. Los de Coapa buscará dar el primer golpe en la serie, pero sin caer en exceso de confianza.

Brian Rodríguez confiesa que le gustaría ver a André Jardine como técnico de Brasil: “No soy quien puede decirlo que tiene que estar ahí, tiene su historia en la selección, lo hizo en los Juegos Olímpicos, es un hombre respetado, pero espero que se quede con nosotros obviamente”. pic.twitter.com/4qs2auBFgH — De10Sports (@De10Sports) March 31, 2025

“Todo el mundo sabe que Cruz Azul, el clásico joven se ha hecho muy pasional, lo tomamos así, ellos también, encararemos todo como un clásico, entraremos en sus líneas, apuntar a sus puntos más frágiles, ojalá sea una noche redonda para nosotros”, sentenció.

