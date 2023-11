En las últimas horas se han hecho fuertes los rumores sobre la posibilidad de que en Cruz Azul haya cambios en la directiva para el siguiente año.

Uno de ellos es que el uruguayo Iván Alonso arribaría a La Noria como el nuevo director deportivo, es decir, a ocupar el cargo que por ahora tiene Oscar 'Conejo' Pérez.

Cruz Azul quedó sin posibilidades de pelear por un boleto al Play-In o Liguilla, luego de que en el TAS resolvieran a favor del Puebla, situación que dejó a La Máquina sin chances de pelear por algo más luego de la Jornada 17.

Y en medio de todo esto que pasa con los celestes, un referente como Carlos Hermosillo no dudó en reventar a la dirigencia del cuadro capitalino:

"No cabe duda que en Cruz Azul siguen cometiendo errores, increible la ineptitud de los directivos, Iván Alonso de verdad? Por que no preguntan a la familia Martinez de Pachuca por que se fue a los dos meses o por que duro tampoco ? No se quien recomiende a estos personajes que no tiene buena fama. no cabe duda que no tenemos memoria. Ajuuuuuua (sic)", escribió el ahora analista de televisión en su cuenta de X.

En la última fecha del torneo regular el Cruz Azul recibirá al Puebla, para así finalizar su participación en el Apertura 2023.