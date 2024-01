Cruz Azul ha generado más dudas que buenas sensaciones en el inicio del Clausura 2024, ya que no han podido ganar y el equipo parece que no ha entendido del todo el sistema de juego que pretende Martín Anselmi.

El dubitativo arranque, aunado a la pelea que tuvo con el capitán del equipo celeste, Juan Escobar, ha generado la molestia de la afición cementera, quienes incluso ya comenzaron a pedir el cese del entrenador argentino.

¿Qué dijo Hermosillo de Martín Anselmi?

Carlos Hermosillo es considerado una de las leyendas vivientes de La Máquina, aunque de unos años a la fecha se convirtió en uno de los principales detractores del club. Y ante la crisis que vive Cruz Azul actualmente, el Grandote de Cerro Azul aprovechó para criticar a Martín Anselmi.

“¿Qué es generar volumen de juego? Que me explique, porque si habla de tener la posesión del balón, sí Cruz Azul ha tenido la pelota, pero si hacemos análisis de los dos juegos por qué no nos preguntamos sobre ‘generar volumen ofensivo’ y es una pena que un delantero como Toro Fernández tenga que bajar a buscar la pelota, es una pena lo que sucede en Cruz Azul, le llegan pocas pelotas al área. Va empezando el torneo, pero no nos venda espejitos señor Anselmi", señaló Hermosillo.