Alexis Vega ha vivido los momentos más complicados de su carrera como futbolista, ya que debido a sus constantes indisciplinas, lo borraron de las Chivas y buscaron acomodarlo en varios equipos, pero el jugador se negó rotundamente.

Uno de ellos fue Cruz Azul, donde prácticamente estaba ya todo arreglado, pero el Gru decidió que no era su mejor opción firmar con el club de La Noria (equipo del que es fan desde niño). También se negó a partir a la MLS con el San Jose Earthquakes.

¿Por qué Vega no quiso ir a Cruz Azul?

Aunque la negociación ya estaba muy avanzada y únicamente faltaba la firma del jugador, todo se vino abajo cuando el ‘10’ de las Chivas no quiso hacerlo, ya que descartó la opción de continuar su carrera en la Liga MX con La Máquina.

No obstante, parece que la negativa se dio debido a que las referencias que le dieron del club no fueron las mejores. Según información de Récord, Vega le solicitó a un amigo que milita en el equipo celeste (Carlos Salcedo) información del equipo, quien le aconsejó no fichar debido a los malos manejos.

16vos VAMOOOOOOS 🤜🏽💙🤛🏻 se sufre, se trabaja PERO SE GOZA! Estos es de todos🤟🏽 pic.twitter.com/CYM2A2BuXv — Carlos Salcedo (@Csalcedojr) July 30, 2023

El Titán estaba separado de la primera plantilla debido a que buscaba salir del equipo, pero al final todo se complicó y se tuvo que quedar. Recientemente ya lo incorporaron a la plantilla principal y podrá ser tomado en cuenta por Martín Anselmi si así lo desea.