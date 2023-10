Charly Rodríguez quiere regresar a la Selección Mexicana y se compromete a trabajar duro

No estar en la Selección Mexicana fue un duro golpe en lo anímico para Carlos Rodríguez. Para el jugador de Cruz Azul era una constante estar convocado con el conjunto nacional y ahora que no fue tomando en cuenta, se comprometió a trabajar duro para regresar.

El mediocampista manifestó que sí habló con Jaime Lozano para conocer las razones por las que no estuvo en esta Fecha FIFA ante Ghana y alemana.

“Sí, tuve una llamada con él. Hablamos un poco, me dijo: ‘el porque decidió llamar a otros jugadores’. A uno le toca seguir trabajando, estando en su club para poder estar en Selección Mexicana”.

El de 26 años aseguró en conferencia que el jugador que no se moleste por no estar en la Selección Mexicana, no esta para esto.

“El hambre de uno siempre está, el querer estar en la selección, el querer jugar cada fin de semana con el club, el jugador que no se moleste en no jugar cada fin de semana, no esta hecho para esto. Me tengo que seguir preparando, mejorando partido tras partido. La confianza que uno puede mostrar y puede ir ganado en los partido”.

Finalmente, el originario de Nuevo León reconoce que tiene que mejorar en todos los ámbitos para ser tomado en cuenta.

“Yo creo que mientras uno haga bien el trabajo y demuestre partido a partido, lo que quiere le técnico de la Selección Mexicana, me llegará el llamado. No importa cómo vaya el equipo, él se fija en el trabajo de cada uno. Me toca seguir mejorando, seguir creciendo y hacer lo que le gusta el técnico para ganarme el llamado”.

