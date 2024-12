Chicharito Hernández acabó con la paciencia de los aficionados de Chivas. No es para menos, en dos torneos con el Rebaño Sagrado, apenas pudo marcar un gol, por lo que claramente está lejos de las expectativas que generó cuando se anunció su regreso al redil a principios de 2024.

Y las recientes declaraciones del delantero sólo le echaron más leña al fuego, asegurando que no necesita ganar títulos con el Guadalajara, ya que claramente no le hacen falta en su currículum.

¿Qué dijo Chicharito de Chivas?

Uno de los objetivos de Chicharito Hernández debería ser quedar campeón una vez más Chivas. Sin embargo, el delantero fue tajante al señalar que no es algo que en lo personal le quite el sueño.

El delantero del Rebaño Sagrado considera que sí le gustaría probar una vez más las mieles del éxito con el equipo que lo formó como futbolista profesional, pero es porque cree que se lo deben a la afición.

"Honestamente estoy aquí para Chivas. No es que Chicharito necesita levantar un trofeo más solo por su currículum, no es así... claro que quiero levantar trofeos, pero no porque lo necesite, sino porque mucha gente se lo merece y quiero ayudarlos", confesó en una charla con Fox Sports.

Chicharito Hernández fue expulsado en su último partido con Chivas por insultar al árbitro. Foto: Imago7

Es un hecho que Javier Hernández tiene una de las mejores carreras para un futbolista mexicano, donde jugó en el máximo nivel, logrando cosas importantes, lo que sería el principal motivo para no desesperarse por levantar un trofeo con el Rebaño Sagrado.

"Aunque suene muy arrogante sobre mi carrera. Levanté dos Premier League, levanté una Europa League con Sevilla, levanté Community Shields, levanté Copas Oro. Dejo muchos trofeos en mi carrera, puedo ver que es suficiente", agregó el Chicharito Hernández.