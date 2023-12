El Chino Huerta por fin reveló por qué casi llega a los golpes con el Pollo Briseño ¿qué se dijeron?

Pese a que siempre hubo muchas expectativas cuando estaba en las Chivas, César Huerta encontró su mejor versión futbolística con la playera de los Pumas, donde incluso ya se dio el lujo de eliminar de una Liguilla al equipo que lo formó como futbolista.

Y uno de los episodios más recordados del Chino en el Rebaño Sagrado fue la pelea que tuvo con Antonio Briseño, con quien estuvo muy cerca de llegar a los golpes luego de un resultado que no gustó a los rojiblancos.

¿Por qué se pelearon Chino Huerta y el Pollo Briseño?

Chivas se enfrentó a Pumas en Cuartos de Final del Apertura 2023, donde las miradas estaban puestas en el enfrentamiento entre Antonio Briseño y César Huerta, debido a su pelea en el pasado. Y recientemente el propio Chinó explicó por qué fue que casi terminan a golpes tras un partido del Guadalajara.

“El Pollo es un jugador muy apasionado, muy profesional, no le gusta perder, siempre mete, mete con todo. Son cosas que, sino pasan, es porque no te corre la sangre y más en momentos como ese, que íbamos mal en el equipo, entonces si no nos decíamos las cosas, nadie nos las iba a decir”, comentó el ahora jugador auriazul.

¿Qué pasó entre Huerta y Briseño?

En el Clausura 2022, Chivas visitó al Toluca, duelo en el que se fueron al frente en el marcador, pero al final los Diablos Rojos le sacaron el empate. No obstante, el resultado pasó a segundo término, ya que en la baca César Huerta y Antonio Briseño protagonizaron un pleito.

Las cámaras captaron cómo el Pollo comenzó a hacerse de palabras con el Chino, por lo que el zaguero lo empujó de la cabeza, por lo que el atacante respondió con manotazo. Posteriormente, fueron calmados por sus compañeros.