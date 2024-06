Con todo lo que se ha hablado del Guadalajara en los últimos días, que no tendrán grandes refuerzos además de una demanda de Angelica Fuentes, el conjunto rojiblanco empacó las malteas para comenzar la pretemporada la cual se realiza en Cancún.

Un total de 29 jugadores son los contemplados por Fernando Gago para esta pretemporada, en los cuales se encuentran las dos incorporaciones Brice El-mesmari y Daniel Aguirre, los cuales ser harán oficiales por Chivas los siguientes días.

Ambos jugadores que no traen un gran cartel, pero buscan ganarse un lugar en el equipo. Por otra parte, club no ha oficializado a Omar Govea, mismo que no ha reportado con el equipo.

Lee también Angélica Fuentes rompió el silencio luego de que la culpan de que no lleguen fichajes a Chivas

¿Cuáles son las bajas de Chivas para la pretemporada?

Para esta pretemporada tampoco están Raúl Rangel, Jesús Chiquete Orozco, Fernando Beltrán y Roberto Alvarado, todos se encuentran en participación con la Selección Mexicana para la Copa América.

Cade Cowell se incorporará a los trabajos en Cancún, debido a que el se encuentra convocado por la Selección de los Estados Unidos que irán a Paris 2024.