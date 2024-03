Henry Martín no ha renovado con América, en una situación que poco a poco comienza a calentarse entre club y jugador, pese a la confianza de ambos en seguir. El hecho de que el yucateco no hay alargado su vínculo con las Águilas ha aumentado los rumores en torno a su futuro, con equipos como Rayados o Chivas en el radar.

Ante esto, el periodista de TV Azteca, David Medrano, aprovechó un cara a cara con el delantero de América y de la Selección Mexicana para preguntarle si él cree que Chivas volverá a cargar por él; sin embargo, la respuesta del jugador fue contundente: 'Ya no'.

¿Cuándo buscó Chivas a Henry Martín para contratarlo?

Pese a que Medrano le preguntó por las ocasiones en que Chivas decidió buscarlo para contratarlo, Henry Martín terminó corrigiéndolo, asegurando que el Rebaño se acercó hasta tres veces para intentar hacerse con sus servicios.

"La primera estaba en Tijuana y, previo a romperme la rodilla, mi representante me dice 'ya está lo de Chivas', y me rompí la rodilla en ese partido. Subiéndome al autobús para ir al juego me dijo eso, y me rompí la rodilla en ese partido.

La segunda, cuando mi traspaso con América. Estaba entre Chivas y América, luego me habló el 'Piojo', yo lo conocía. Terminé yendo a América. La tercera es la última, con Peláez, que salió y chismoseó unas cosas, pero no terminó de contar. A mí se me acerca Santiago y me dice: 'No queremos frenar tu carrera, aquí no vas a jugar mucho', yo estaba pasando mal momento, con la afición mi tema era falta, y no estaba rindiendo, si en América no rindes, te vas. 'Estamos pensando dejarte ir para que vayas al Mundial'.

Me habla Peláez y me dijo: 'Cabrón, vente, ya está todo. Aquí vas a jugar, si estás jugando, vas a ir al Mundial. Pero, necesitamos que te bajes el sueldo', y le dije: 'A mí me ha costado el contrato que tengo en este lugar, le he batallado muchísimo para tener este lugar. Y no me estoy yendo de un equipo menor a un equipo mayor'. Desgraciadamente para Roger, y afortunadamente, se lesiona, y se rompieron las negociaciones", expresó Henry.

¿Chivas va a ir por Henry Martín?

A la pregunta de Medrano si Chivas lo volverá a buscar, Henry Martín fue muy claro: 'No creo, ya no'.

-DAVID MEDRANO: YO CREO QUE HABRÁ UNA 4 PROPUESTA DE CHIVAS



-HENRY: YO NO CREO



