Las mesas de debate deportivas en más de una ocasión se salen de control, debido al choque de ideas. Usualmente tienen a un protagonista: Álvaro Morales, quien de un tiempo a la fecha se ha convertido en uno de los comentaristas más polémicos de la televisión.

El Brujo dice lo que piensa de manera directa, lo que le ha ocasionado ya varias peleas con sus compañeros. En esta ocasión fue con Mario carrillo, quien luego de hablar del América, recibió un insulto del controvertido analista.

¿Qué le dijo Álvaro Morales a Mario Carrillo?

Luego de que se confirmara la lesión de Diego Valdés, jugador del América que tuvo que salir de cambio en el Clásico ante Chivas, Álvaro Morales lamentó la situación, ya que el chileno se convirtió en el mejor jugador de las Águilas.

Sin embargo, Mario Carrillo aseguró que no había nada que lamentar, porque el equipo de Coapa puede presumir una de las mejores plantillas del futbol mexicano. Además, ironizó con el hecho de que a los azulcremas les ayuda el arbitraje.

“Tienes opciones para hacer sólido el equipo, pero no quejarte como mi hermano Morales, que dice, no tenemos a Valdés, sufrimos y a Guadalajara no le ganamos porque no lo tuvimos. (América) siempre juegan contra 10, porque de pura casualidad siempre le expulsan uno al rival”, señaló el Capello.

Eso parece que incendio a Álvaro Morales, quien de inmediato le respondió al exentrenador de las Águilas, acusándolo de ser un antiamericanista, por eso se expresó de esa manera del club.

“Ese es el mensaje del asqueroso antiamericanismo. Que quede claro hoy que el profesor Mario Carrillo es un asqueroso antiamericanista. Tendría que estar agradecido que le dieron la oportunidad de dirigir al América y que ese quipo hizo campeón a Mario Carrillo porque se dirigía solo”, señaló.