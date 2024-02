Recientemente se dio a conocer la lista preliminar de 60 jugadores que tiene la posibilidad de ser considerador por Jaime Lozano en la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá en el Final Four de la Concacaf.

Uno de los nombres que más ha llamado la atención en el listado es el de Víctor Pocho Guzmán, actual goleador del Clausura 2024, quien por mucho tiempo había sido relegado en el Tri pese a vivir un buen momento.

¿Por qué criticó Christian Martinoli a Jaime Lozano?

Otro de los jugadores que atraviesa por un momento excelso es Alan Mozo, inamovible en las Chivas y que ha evolucionado en su estilo de juego, ya que defiende bien y genera jugadas e peligro en el ataque.

Eso le ha generado extrañeza a Christian Martinoli, quien dijo no entender el motivo para que Jaime Lozano no lo tome en cuenta ni en su lista preliminar, debido a que desde su punto de vista, está mejor que los que sí llamó.

"Se le criticó mucho (a Mozo) que le gustaba más atacar que defender, pero poco a poco ha ido mejorando. No sé qué más tiene que hacer un jugador como él para que sea convocado. No sé si haya algún tema disciplinario que por eso no lo quieran llamar, porque llamas a otros que no juegan nunca”, dijo en el programa En Caliente.

¿Qué laterales llamó el Jimmy?

Kevin Álvarez del América, Julián Araujo en Las Palmas y Jorge Sánchez en el Porto fueron los elegidos por Jaime Lozano para el Final Four de Concacaf, quienes en el tema estadístico, están por debajo de Alan Mozo.

“Kevin Álvarez tiene el 43 por ciento de minutos jugados con América, Julián Araujo el 15 por ciento, Jorge Sánchez el 8 por ciento y Alan Mozo el 68 por ciento. El que más minutos tiene, es al que no convocaron", finalizó.