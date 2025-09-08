La polémica entre el Club América y Luis Alberto Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, escribió un nuevo capítulo tras las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien invitó a la directiva azulcrema a realizar una denuncia ante las autoridades en caso de tener argumentos para probar actos de corrupción o intimidación.

Durante la mañanera de este lunes en Palacio Nacional, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre la decisión que tomó Mendoza Acevedo hace unas semanas de prohibir la entrada al público en el estadio Ciudad de los Deportes para el partido entre América y Pachuca correspondiente a la jornada 7 del del Apertura 2025.

Lee también Estas son todas las selecciones que tienen boleto asegurado para el Mundial 2026; son 18 países hasta ahora

"Sería bueno que se denunciara, ¿no? Si de veras hay un acto de corrupción o intimidación que se denuncie y que se investigue", fue la contundente respuesta de Sheinbaum Pardo.

El estadio Ciudad de los Deportes horas antes del partido entre América y Pachuca | FOTO: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Cabe recordar, que el próximo partido del América como local será este sábado 13 de septiembre nada más y nada menos que contra las Chivas de Guadalajara, en una nueva edición del Clásico Nacional que, como siempre, es garantía de lleno en las gradas y un gran número de ventas en bebidas y alimentos.

Hace unos días, después de una mesa de diálogo entre autoridades locales y representantes del estadio, se establecieron nuevos lineamientos con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes de la zona y de los fanáticos y se confirmó que el Clásico Nacional se podrá jugar con aficionados de ambos equipos en las gradas.

Lee también Selección Mexicana: ¿Cuántos partidos le quedan por disputar por disputar en 2025?