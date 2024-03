América y Chivas disputan este miércoles la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Hoy ambos equipos hablaron para los medios de comunicación.

En conferencia de prensa, Henry Martín habló sobre los polémicos festejos que ha hecho frente al Guadalajara… No negó que puedan volver a mostrarse en los tres Clásicos que se vienen.

“Los festejos son mucho para la afición, los celebran lo de América y lo de Chivas los odian, pero no queremos ofender a nadie, me pasó que ofendí, no quiero eso, los festejos dan picardía, pero se quedan en la cancha. Lo importante es que el equipo gane”, declaró La Bomba.

Lee también José Ramón Fernández tundió al América: 'Eternamente le han ayudado los árbitros'

“En general creo que anotar gol, sea a quien sea, para nosotros, al menos para mí, es de orgullo y felicidad, lo demuestro en la cancha al celebrar, es nuestro trabajo. Es lo que queremos, meter asistencias, buscar la victoria siempre”, agregó Henry.

Javier Hernández con Selección Mexicana y Henry Martín festejando con América / FOTO: Imago7

¿Qué espera Henry Martín de Javier Hernández?

El regreso de Javier Hernández a las canchas como jugador del Guadalajara ya se dio, pero este miércoles podría darse su presentación en un Clásico Nacional.

Chicharito quiere convertirse en pieza importante para el compromiso de la Concacaf contra el acérrimo rival y en el América piden mayor atención sobre Hernández Balcázar.

“Hablando de Chicharito, es un referente, ídolo de muchos niños, ha hecho las cosas bien, por algo ha conseguido lo que tiene, lo que influye en la cancha le inyecta sabor al partido, más polémica, regresa al equipo de donde salió, enfrentará un clásico, viene de una lesión, pero eso no importa es un goleador, hay que cuidarse de él”, declaró el atacante azulcrema.

Lee también ¿Oswaldo Sánchez reventó al Chicharito Hernández?: Hay gente que tiene estrella y otros que nacen estrellados

Como delantero, le quitó responsabilidad a su colega y mencionó que su deber depende también del funcionamiento del equipo.

“Depende de su equipo, los delanteros somos eso, dependemos del equipo, nosotros queremos nublar las fortalezas de Chivas, al final, va a ganar el que más lo busca, los Clásicos se ganan con corazón”, agregó.