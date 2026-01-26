Los equipos de la Liga MX todavía tienen hasta el 9 de febrero para poder reforzarse con nuevos jugadores y en el caso del Cruz Azul, la directiva busca un delantero que tome el lugar que dejó vacante Ángel Sepúlveda y el fichaje caído de Miguel Borja. De hecho, ese goleador podría venir directamente desde el América.

De acuerdo con información de Mauricio Gutiérrez, de TV Azteca, la directiva cementera contempla la llegada de Henry Martín a La Noria para reforzar al ataque.

En redes sociales, el reportero publicó que "Cruz Azul tiene en la mira a su 9 mexicano. Henry Martín podría llegar tras la salida de 'Sepu' y el fichaje caído de Borja, pero podría no ser el único en llegar a la Noria, dependería de la salida de Jorge Sánchez a Europa".

Por ahora no hay negociaciones formales entre clubes, pero el interés de los celestes es real.

En redes sociales, se dividió la opinión en los aficionados cementeros. Por un lado, están quienes ven la posible llegada de 'La Bomba' como positiva, por su gran pasado goleador en el América.

Del otro lado están quienes reprueban esta posible incorporación por el historial negativo de lesiones que lo ha alejado de las canchas en los últimos torneos.

