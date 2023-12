La segunda etapa de Ricardo Ferretti al frente de Tigres duró poco más de 10 años y terminó siendo una época dorada en la institución auriazul.

El Tuca llegó a los Felinos en 2010 y su primer refuerzo (en palabras del propio futbolista) y el más costoso (3.9 millones de euros) fue Damián Álvarez.

La Chilindrina compartió que su llegada a los Universitarios se debió en gran medida a que el entrenador brasileño había sido presentado en el mismo mercado de transferencia para darle una estructura deportiva al conjunto regiomontano.

“En el medio de un draft sumamente complicado entre negociaciones de clubes que me querían, el factor determinante en ese momento fue el Tuca”.

El ex seleccionado nacional reveló que su llegada a las Águilas era inminente; sin embargo, al final no se concretó su traspaso y reconoció que el haber tenido al Tuca Ferretti en los Monarcas Morelia le permitió no tomar en cuenta el tema del descenso.

“Yo estaba perfilado para otro club por negociaciones previas. En el 2010 quería salir de Pachuca y el draft era el momento para salir, pero ya había una negociación de Pachuca con el América para ir para allá”.