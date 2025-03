El delantero de Toluca, Alexis Vega, vive un gran momento en la Liga MX. Con ocho anotaciones es el delantero mexicano con mejores números en el Top 10 del Clausura 2025 y sabe que su nivel en el Tricolor podría crecer aún más.

"Me he sentido bastante bien con mi regreso a Toluca, he disfrutado mucho del futbol. No me siento en mi mejor nivel, creo que tengo mucho techo por alcanzar. Obviamente estando en la Selección me ayuda a crecer mucho más, pero siento que voy por buen camino", declaró el ex jugador de las Chivas.

Momento de demostrar en la Selección Mexicana

Antes de pensar en una hipotética final contra Estados Unidos, la Selección Mexicana debe pasar sobre la complicada Canadá, está noche en las Semifinales de la Nations League de la Concacaf.

Estados Unidos domina el joven torneo de la zona con la conquista de las pasadas tres ediciones; sin embargo, en el seno tricolor hay sed de revancha de también demostrar que están listos para ganarla.

"Motivación al máximo, es el rival a vencer. Sabemos que los pasados tres torneos los ha ganado y tenemos esa espinita de que nosotros podemos conquistarla. Llegó la hora de demostrar", declaró Alexis Vega.

Alexis Vega acepta que tienen obligación por representar de buena manera a la Selección Mexicana y confían en que esta noche, en el SoFi Stadium, sea una gran noche para toda la afición Tricolor.

"Siempre tenemos la obligación de estar en los mejores escenarios, de pelear al tú por tú a todas las selecciones y creo que será un partido muy importante contra Canadá, sabemos lo que representa. Estamos trabajando para que sea un gran día (hoy)", concluyó.