Este miércoles arrancará una serie de tres Clásicos Nacionales en 10 días entre Chivas y América, donde las Águilas parten como grandes favoritos a avanzar en Concachampions (eliminatoria a dos encuentros) y para ganar también el partido de Liga MX; sin embargo, Faitelson ha pedido a los aficionados azulcremas que 'no jodan' con el tema, incluyendo a Luis García, que asegura que el cuadro de André Jardine es una máquina.

Luego de la dura derrota que sufrió el Rebaño Sagrado el sábado anterior ante Cruz Azul y de la holgada victoria de América sobre Atlas, es evidente que la balanza de favorito se inclina hacia el bando azulcrema, que además ya cuenta con plantel completo para afrontar lo que resta de los dos torneos.

¿Qué dijo Faitelson sobre el Clásico entre América y Chivas en Concachampions?

A pesar del evidente favoritismo de América, Faitelson ha pedido cautela con respecto al tema, asegurando dos cosas: que Chivas competirá, ya que tiene plantel para hacer; y que los clásicos siempre terminan siendo partidos distintos al resto.

"Veo a muchos impresionados y hasta asustados con el nivel del América. No me jodan. Chivas puede y va a competir cabalmente. Cada partido es diferente y un Clásico se juega de manera distinta. El América es favorito, pero hasta ahí nada más. No exageremos", expresó Faitelson.

Faitelson expresó que Chicharito debe ser titular ante América

Además, en un video, Faitelson expresó que el nivel de América no es para espantarse, asegurando que Chivas encontrará la manera, pese a la inferioridad en riqueza de plantel y de calidad individual, asegurando que Chicharito debe ser titular. Incluso criticando fuertemente a Luis García.

"Chicharito está para jugar más minutos, es más, yo mandaba a Chicharito desde el comienzo. Mandar a Chicharito desde el comienzo es un golpe psicológico para el rival, para el América, y también para sus compañeros en el vestidor. Ya también regresó, por fortuna, JJ Macías. Esperemos que el Guadalajara compita", expresó.

Chivas va a competir contra el América y si Chicharito ya está para jugar, debe ser titular...



